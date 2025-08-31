Suriye Uyruklu İşçi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Denizli’de çalıştığı mermer fabrikasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş’in trajik hikayesi dikkat çekiyor. 27 yaşındaki Muaffiş, fabrikada işçi olarak görev yaparken, elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Olay, Kocabaş Mahallesi’nde gerçekleşti ve fabrikanın sahibi Gökhan Fidan, durumdan haberdar olunca işçiyi hastaneye götürmeye karar verdi.

FABRİKA SAHİBİNİN SUÇLAMALARI

Fidan, Muaffiş’i otomobile koydurup fabrikadan uzaklaştırdıktan sonra yol kenarında durup, “Yol kenarında baygın bir kişi var” diyerek acil yardım çağrısı yaptı. Ancak sağlık ekibi, gelen inceleme sonrası Muaffiş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından yapılan araştırmalar sonucu Gökhan Fidan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Muaffiş’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

İFADESİ VE TUTUKLAMA

Fidan’ın ilk ifadesinde, “İşçinin elektrik akımına kapıldığını duyunca onu hastaneye götürmek için fabrikanın yanından ayrıldım. Daha sonra öldüğünü düşünerek geri geldim ve cesedini yere bırakıp sağlık ekiplerini aradım. Korktuğum için böyle yaptım. Öldüğünü bilsem fabrikadan hiç ayrılmazdık” şeklinde konuştu. Yürütülen soruşturma sonucunda, Fidan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.