Suriye Uyruklu Musa Almatayer Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir cami inşaatında meydana gelen üzücü olayda, Suriye uyruklu Musa Almatayer (31), yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay, saat 13.30 sularında, Camikebir Mahallesi’nde bulunan Sultan Alparslan Camii’nin inşaatında ortaya çıktı.

OLAYIN SEBEBİ VE MÜDAHALE

Kalıp ustası olarak görev yapan Musa Almatayer, inşaatın 3. katında kalıp çakma işlemi yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Diğer işçilerin durumu fark etmesi ile hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Almatayer’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

HASTANEDEKİ DURUM VE SORUŞTURMA

Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Musa Almatayer kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bu üzücü kaza, iş güvenliği konusunun önemini bir kez daha gündeme getirdi.