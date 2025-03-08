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Suriye Uyruklu Şahıs Cinayetten Tutuklandı

GÜMÜLDÜR’DE CİNAYET OLAYI

Menderes Gümüldür Fevzipaşa Mahallesi’nde 4 Mart Salı günü gerçekleşen olayda, Suriye vatandaşı Abdurrezzak E.H. (19) ile Hakan Ö. (39) arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Bu sırada Abdurrezzak E.H., yanındaki kama olarak bilinen bıçakla Hakan Ö.’yü defalarca yaralıyor.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

13 kez bıçaklanan Hakan Ö. kanlar içinde yere yığılıyor. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, Abdurrezzak E.H.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alıyor. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde, ağır yaralı olduğu belirlenen Hakan Ö. hastaneye kaldırılıyor ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Hakan Ö.’nün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna taşınıyor.

ZANLININ İFADESİ

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Abdurrezzak E.H., ilk ifadesinde, Hakan Ö. ile annesi arasında bir ilişki olabileceğinden şüphelendiğini ve daha sonrasında arabada birlikte gördüğünü ifade ederek cinayeti bu sebeple işlediğini beyan ediyor. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrezzak E.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıyor.

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