Suriye Uyruklu Sanığa 24 Yıl Hapis Cezası

HÜKÜM AÇIKLANDI

Kayseri’de amcasının kızı olan çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu sanık, toplamda 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Durum 8. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada ele alındı. Tutuklu sanık İ.A, davada taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatıyla birlikte hazır bulundu.

DURUŞMA SAVCISININ GÖRÜŞÜ

Duruşma savcısı, daha önceki duruşmada sunduğu mütalaayı yineleyerek, olaydan önce mağdur M.A’ya (8) yönelik birçok cinsel istismar eyleminde bulunduğu için sanığın “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık İ.A ise yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada mütalaayı kabul etmediğini belirterek, “Mağdur, ailesi ile Suriye’ye dönmüştür. Mağdura yönelik suç teşkil edecek herhangi bir eylemde bulunmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum.” şeklinde ifade etti.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Müşteki avukatı, mağdur ve ailesinin 5 Kasım 2024 tarihinde gönüllü geri dönüş kapsamında Suriye’ye döndüğünü ve kendilerine ile yakınlarına ulaşamadıklarını aktardı. Hem müşteki avukatı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık İ.A’ya “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 7 yıl 6 ay ceza vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

OLAY VE TUTUKLAMA

Olay, Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi’nde amcasının kızı M.A’ya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanan Suriye uyruklu İ.A. (27) için 1 Temmuz 2024 tarihinde tutuklanmasıyla başlamıştı. İstismar iddiaları sonrasında şehirde olaylar yaşanmış, birçok kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.