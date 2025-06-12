Suriye Üzerindeki Ekonomik Yaptırımlar Kalktı

SURİYE ÜZERİNDE YAPTIRIMLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun 23 Mayıs tarihli açıklamasıyla Suriye üzerindeki ekonomik yaptırımlar kaldırıldı. Benzer bir şekilde, Avrupa Birliği de bu yönde adımlar attı. Bu gelişmeler, global kripto platformları olan Binance gibi firmaların coğrafi kısıtlamalarını yeniden gözden geçirmesine ve yeni pazarlara açılmasına olanak yarattı. Firma tarafından yapılan açıklamada, “Geçerli yaptırımlara uyum çerçevesinde, Binance gibi platformlar daha önce Suriye’deki kullanıcılara hizmet vermiyordu,” ifadesi yer aldı. Yaptırımların hafifletilmesiyle birlikte, Suriye’nin artık yasaklı ülke sınıflandırmasından çıkarıldığı belirtildi.

YENİ HİZMETLER VE ERİŞİM İMKANLARI

Binance, Suriye’deki kullanıcılara sunduğu hizmetleri tam erişim özelliğiyle sağlıyor. Suriyeliler artık Bitcoin (BTC), XRP, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Toncoin (TON), Bitcoin Cash (BCH) gibi en az 300 token üzerinde ticaret yapabiliyor. Spot ticaret, eşler arası (P2P) değişim, vadeli işlem ticareti ve kazanç programları gibi tüm hizmetler, kullanıcıların Binance’in Müşteriyi Tanıma (KYC) süreçlerini tamamlamasının ardından erişilebilir hale geliyor.

SURİYE’NİN EKONOMİK DURUMU

Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) alınan verilere göre, Suriye’nin 2010 yılında 21,4 milyon nüfusu vardı ve kişi başına düşen GSYİH tahmini 2.810 dolardı. Bazı tahminler, 2016 itibarıyla Suriye kökenli yaklaşık 13 milyon insanın ülke dışında yaşadığını ortaya koyuyor. Bu durum, Suriye’nin ekonomik yapısının ve sosyal dinamiklerinin gelişimi açısından önemli bir konu haline geliyor.