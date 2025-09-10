Suriye Ve Hırvatistan Yeni Dönemde İşbirliği Yapacak

GÖRÜŞME VE ORTAK BASIN TOPLANTISI

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bu görüşme, başkent Şam’daki Tişrin Sarayı’nda gerçekleşti. İki bakan, görüşmenin ardından bir ortak basın toplantısı düzenledi. Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygıya dayalı yeni bir dönemin başladığını belirtti.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI VE İŞBİRLİĞİ

Şeybani, Suriye’ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte uluslararası ortaklarla somut işbirliklerini kurmaya odaklanacaklarını ifade etti. “İşbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi ve ülkenin yeniden inşa süreci gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.” diyen Şeybani, Hırvatistan’ın savaş sonrası toparlanma tecrübesinin Suriye için faydalı olabileceğini vurguladı.

Şeybani, İsrail’in saldırılarına değinerek bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. Uluslararası toplumu, bu konuda İsrail’i sorumlu tutmaya çağırdı.

HIRVATİSTAN’IN DESTEK AÇIKLAMALARI

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise Suriye’nin tarihindeki bu önemli dönemde Şam’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Hırvatistan’ın, Suriye halkının savaş yıllarında yaşadığı zorluklara karşı istikrar için kapsamlı bir süreci desteklediğine dikkat çekti. Radman, Hırvatistan’ın yeniden inşa sürecinde ABD ve Avrupa yaptırımlarının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ayrıca, Hırvatistan’ın Ürdün’deki Suriyeli mültecilere yardımlarını devam ettirmekten gurur duyduğunu belirtti. Hırvatistan, Şam’da büyükelçilik açmaya hazır olduğunu ve bu konuda Suriyeli muhataplarıyla işbirliği yapacaklarını sözlerine ekledi.