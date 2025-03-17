Suriye ve Hizbullah Arasında Gerginlik Artıyor

HIZBULLAH’IN KAÇIRMA OLAYI VE SONRASINDAKİ TEPKİLER

Hizbullah, Humus’un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde gerçekleştirdiği bir pusu sonucunda, Suriye ordusuna ait üç askeri kaçırarak Lübnan topraklarında infaz etti. Bu gelişmenin ardından Suriye ordusu, Lübnan’ın Hermel bölgesinde Hizbullah mevzilerine top ve roket atışlarıyla karşılık verdi. Suriye devlet haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Savunma Bakanlığı, “Hizbullah milislerinden bir grup, Suriye-Lübnan sınırında Suriye ordusunun üç mensubunu kaçırdı. Daha sonra onları Lübnan topraklarına götürerek ortadan kaldırdı” ifadelerini kullandı. Olayın Humus’un batısındaki Zeya Barajı yakınında gerçekleştiği belirtilirken, “Hizbullah milislerinin bu tehlikeli tırmanışının ardından Savunma Bakanlığı gerekli tüm önlemleri alacaktır” vurgusu yapıldı. Bakanlık, sınıra takviye destek kuvvet gönderdiklerini duyurdu.

HIZBULLAH’IN AÇIKLAMALARI

Hizbullah, Suriye güvenlik güçleriyle veya Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını yalanladı. Yapılan açıklamada, “Bugün Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen olaylarla herhangi bir bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddettiğini” ifade etti. Ayrıca, “Hizbullah’ın Suriye topraklarındaki hiçbir olayla ilişkisi olmadığına dair daha önce yaptığı açıklamaları teyit ettiği” belirtildi. Lübnan devlet haber ajansı NNA, Suriye topraklarından ateşlenen roketlerin Lübnan’ın sınır köyü Kasr’a düştüğünü aktardı. Hizbullah, “Suriye toprakları içindeki Kusayr kırsalından ateşlenen bir dizi roket sınır kasabası Kasr’a düştü” açıklamasını yaptı, ancak daha fazla bilgi vermedi.

SURİYE ORDUSU VE ÇATIŞMALAR

Hizbullah, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden önce en önemli destekçilerinden biriydi. Suriye’nin yeni yetkilileri, geçtiğimiz ay sınır bölgesi Humus’ta silah ve mal kaçakçılığını önlemek amacıyla bir güvenlik kampanyası başlattıklarını duyurdu. Yetkililer, Hizbullah’ı saldırılar düzenlemekle suçlayarak, bu grubun sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek verdiğini ifade etti. El Arabiya’nın aktardığına göre, Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda en az bir Suriye askerinin öldüğü, çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi.

ORDU VE TAKVİYE GÜÇLERİN DURUMU

Bir kaynak, El Arabiya ile yaptığı görüşmede, “Şafaktan itibaren birliklerimiz Suriye’den gelen ateş kaynaklarına karşılık vermeye başladı” dedi. Lübnan ordusunun Suriye’den gelen tüm ateş kaynaklarına karşılık verme emri aldığını da belirtti. Savunma Bakanlığı, Humus’un Batı kırsalındaki Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları gönderdi. Konvoylarda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor. Ayrıca, Suriye ordusuna ait SİHA’lar, Hizbullah’ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor. Suriye ordusunun Humus askeri komutanlarından Mahir Zuvani, Hizbullah’ın sınır hattına yakın bazı köylere havan saldırısı düzenlediğini ifade ederek, saldırılar sonucunda siviller arasında yaralıların olduğunu söyledi. Zuvani, Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığı kontrolüne alındığını ve ilerleyen süreçte güvenliğin sağlanması için yeni düzenlemeler yapılacağını kaydetti.