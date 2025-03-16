Suriye ve Hizbullah Arasında Gerginlik Arttı

SURİYE VE HİZBULLAH ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Suriye ile Hizbullah arasında gerginlik artıyor. Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusundan 3 askeri pusuya düşürerek Lübnan’a götürdüğünü bildiriyor. Habere göre, Hizbullah unsurlarının Lübnan’a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettiği ifade ediliyor.

HİZBULLAH’TAN AÇIKLAMA

İddianın ardından Hizbullah, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirten bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, daha önce de Suriye’de meydana gelen olaylarla alakalı hiçbir ilişkilerinin olmadığına dikkat çekildi.

Öte yandan, Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yayınlanan habere göre, ülkenin doğusundaki Suriye sınırındaki el-Kasr beldesine roketler düştü. Bu roketlerin Suriye’nin Humus bölgesinden fırlatıldığı iddia edildi. Can kaybıyla ilgili bilgiler verilmezken, NNA, gün içinde Kasr beldesinde kimliği tespit edilemeyen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve bu cesetlerin daha sonra Lübnan ordusu tarafından Suriye makamlarına teslim edildiğini aktardı.