Suriye ve Irak’ta 19 Terörist Etkisiz Hale Geldi

KAHRAMAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDEN BAŞARILI OPERASYON

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz” denildi.

ASOS BELEDİYESİ’NDE YENİ BAŞARILAR

MSB’den yapılan yeni açıklamada, “Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız. Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda 6 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor” denildi.