Suriye ve Komşuları Ortak Bildiri Yayımladı

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’den üst düzey diplomatik, askeri ve istihbari temsilcilerin katıldığı Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı, Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirildi. Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, terörle mücadele, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi konularda işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sınır güvenliğinin sağlanması gibi bölgesel sorunların ele alındığı belirtildi. Ortak bildiride, Suriye halkının ülke güvenliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü sağlama adına yaptığı çabalara destek verildi. Suriye’nin güvenliğinin, bölgedeki genel güvenlik için temel olduğu ifade edildi ve bu bağlamda, Suriye’ye yönelik her türlü tehdit kınandı.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR VURGUSU

Bildiride, hükümete kamu düzenini güçlendirmek adına aldığı her türlü önlemde destek mesajı iletildiği belirtildi. Ayrıca, İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırıları kınandı ve bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğu vurgulandı. Katılımcılar, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) uluslararası hukuka uymaya çağırdı ve İsrail’in işgali altındaki Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail’in saldırılarına son vermesi ve 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na uyması talep edildi.

KOMŞU ÜLKELERİN BİRLİK VURGUSU

Ortak basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye’nin güvenliğinin komşu ülkeler için taşıdığı önem üzerinde durdu ve ortak hareket etme konusundaki görüşmeleri paylaştı. DEAŞ’la mücadelede birlikte hareket etme hususunda hemfikir olduklarını belirten Safedi, “Suriye’nin güvenliği ve istikrarı komşu ülkeler için önemli” dedi. Nisan ayında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı 2. Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı’nın gerçekleşeceği kaydedildi.

HÜSEYIN’IN DE YORUMLARI

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada DEAŞ’ın Suriye ve komşular üzerindeki tehditlerine dikkat çekti. Irak ve Suriye’nin istikrarının birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Hüseyin, Irak’ın DEAŞ’tan büyük zarar gördüğünü, bu örgüte karşı mücadelenin ise yalnızca Suriye değil, bölgesel düzeyde yapılması gerektiğini dile getirdi.