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Suriye ve YPG/PKK Anlaşmaya Vardı

SURİYE’DE YENİ GÖRÜŞMELERDEN ANLAŞMAYA VARILDI

Suriye’de yeni hükümet ve terör örgütü YPG/PKK arasında görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/PKK elebaşı Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşma gereği, YPG/PKK unsurları devlet kurumlarına katılacak. Suriye Cumhurbaşkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dâhil olmak üzere tüm tesislerin devletle bütünleştirilmesine karar verildi.

ANLAŞMANIN TEMEL HUSUSLARI

Anlaşmanın bir diğer maddesi, YPG/PKK’nın ülkenin devrik lideri Beşar Esad rejiminden kalma unsurlarla mücadelesinde devlet kurumlarına destek vermesi gerektiğini içeriyor. 10 Mart 2015 Pazartesi günü gerçekleşen toplantıda aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalındı:

1. Tüm Suriyelilerin haklarının korunması: “Dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, tüm Suriyelilerin temsil edilme, siyasi sürece katılma ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları güvence altına alınacaktır.”
2. Kürt toplumunun hakları: Kürt toplumu, “Suriye devletinin asli bir bileşeni” olarak kabul edilecek ve Suriye devleti vatandaşlık hakları ile anayasal hakları güvence altına alacak.
3. Ateşkesin sağlanması: “Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecektir.”
4. Kuzeydoğu Suriye’deki kurumların entegrasyonu: “Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye devletinin yönetimi altında birleştirilecek.”
5. Mültecilerin dönüşü: “Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine, köylerine ve şehirlerine güvenli bir şekilde dönmesi sağlanacak.”
6. Suriye’nin birliği ve güvenliğinin korunması: Suriye devleti, “Esad rejimine karşı mücadelede desteklenecektir.”
7. Bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş: “Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında bölücülüğü teşvik eden çağrılar, nefret söylemleri ve fitne girişimleri reddedilecektir.”
8. Anlaşmanın uygulanması: “Yürütme komiteleri, bu anlaşmanın 2015 yılı sonuna kadar uygulanması için çalışacaktır.”

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