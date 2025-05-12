Suriye Yaptırımları Kaldırılabilir, Dedi Trump

YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLASILIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini belirterek “yeni bir başlangıç” yapma fırsatının kapılarını aralayabileceğini söyledi. 12 Mayıs Pazartesi günü Beyaz Saray’da medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar hakkında kendisine yönelttiği soruyu dile getirdi.

YARDIM ETME FIRSATI

Trump, “Birçok kişi bana bunu sordu” diyerek, yaptırımların Suriye’de yeni bir başlangıç yapma fırsatını engellediğini ifade etti ve “Onlara yardım edebileceğimizi görmek istiyoruz” sözlerini ekledi. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Ocak 2025’te Suriye’ye karşı 14 yıldır devam eden bazı yaptırımları gevşetme kararına da dikkat çekmekte fayda var. İlk olarak enerji, havacılık ve finans sektöründeki yaptırımların hafifletileceği açıklanmıştı. Bu adımın, Suriye ekonomisine can vermek ve ülkenin toparlanmasına destek olmak amacıyla atıldığı ifade ediliyor.

DİPLOMASİSEL TEMASLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 12 Mayıs’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda konuşarak, Suriye’nin istikrarı ve refahı açısından ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı. Aynı gün içerisinde Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da bir araya geldi.

PLANLANAN GÖRÜŞMELER

Trump ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere katılma ihtimalinden de bahsederek, “Perşembe nerede olacağımı bilmiyorum. Çok sayıda görüşmem var ama oraya uçmayı gerçekten düşünüyordum” dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerin 30 günlük ateşkesi kabul etme çağrısı sonrası Ukrayna’yı 15 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak “doğrudan görüşmelere” davet etmişti. Trump bu eski başkanlık döneminden tanıdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte harika bir ev sahibi olabileceğini belirtti.