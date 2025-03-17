Suriye Yardımı İçin 6 Milyar Euro Toplandı

BRÜKSEL’DE SURİYE KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı’nda, savaşın yıprattığı Suriye’nin yeniden inşası için yaklaşık 6 milyar euro yardım taahhüdü verildi. Bu yıl yapılan konferansa, Suriye tarafı ilk kez katılım gösterdi. Konferansın teması “Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması” oldu. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın başkanlık ettiği heyet temsil etti. Etkinliğe Batılı ülkelerin yanı sıra Suriye’nin komşuları, Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da iştirak etti.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, bu toplantının Suriye’deki çıkmaz karşısında ahlaki bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, “Suriyelilerin çektiği acıları hafifletmek için uluslararası çabaları artırmak adına gerçek bir fırsattır” dedi. Şeybani, Avrupa Birliği’nin bazı yaptırımları askıya almasını olumlu bir adım olarak değerlendirdi ve Suriye’nin yeniden inşasının uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu belirtti. Ayrıca, “Tüm bağışçı ülkeleri, Suriye’nin yeniden inşa çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaya ve sürdürülebilir kalkınma projelerini desteklemeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN YENİ YARDIM TAHAHHÜDÜ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Suriyelilere yardım taahhüdünü 2025 ve 2026 yılları için yaklaşık 2,5 milyar euroya yükselttiğini açıkladı. Von der Leyen, çatışmaların başlangıcından bu yana Suriyelilere 37 milyar eurodan fazla destek sağlandığını belirterek, bu desteğin Esad’ın devrilmesiyle daha da önemli hale geldiğini belirtti. “Suriye halkının desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” şeklinde bir çağrıda bulundu.

NUT YILMAZ’DAN YAPTIRIMLARLA İLGİLİ ÇAĞRI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, konferansta Suriye yönetiminin geçiş sürecine yönelik adımlarının desteklenmesinin önemini vurguladı. Yılmaz, Suriye’nin ekonomik güvenliğinin ülkenin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Aynı zamanda, Suriye’ye yönelik yaptırımların koşulsuz ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini belirtti. Yılmaz, Suriye’de sürdürülebilir istikrarın sağlanmasının, terör unsurlarının temizlenmesine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

TOPLAM YARDIM MİKTARI

Konferansta yapılan açıklamalara göre, Suriye’ye toplamda 4,2 milyar euro hibe ve 1,6 milyar euro da düşük faizli kredi olmak üzere yaklaşık 6 milyar euro destek taahhüt edildi. Bazı fonların birden fazla yıl süresince belirli bir plan çerçevesinde kullanılacağını belirten yetkililer, 2025 yılı için kesin bir miktar belirlemenin zor olduğunu ifade etti. Almanya, bu bağışçı konferansında yaklaşık 300 milyon euro destek taahhüdü verirken, ABD henüz herhangi bir katkı taahhüdünde bulunmadı.