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Suriye’ye 1,3 Milyar Dolar Yardım

SÜREKLİ YARDIM HEDEFİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Genel Sekreter Yardımcısı Abdallah Dardari, Suriye’de altyapının yeniden inşasını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca toplam 1,3 milyar dolar yardım sağlamayı hedeflediklerini duyurdu. Dardari, bu yardımların çeşitli destek unsurlarını içeren kapsamlı bir strateji çerçevesinde sunulacağını belirtti.

KÜRESEL KAMU YARARI VURGUSU

Dardari, Suriye’ye yatırım yapmanın küresel bir kamu yararı olarak değerlendirildiğini ifade etti. “Suriye için 3 yıllık toplam planımız 1,3 milyar dolar. Bu sadece bir rakam değil, tüm destek unsurlarını kapsayan kapsamlı bir strateji” dedi. Yardımın içinde yapay zeka uygulamalarının tanıtılması, sosyal koruma programlarının oluşturulması ve altyapının yeniden inşası gibi unsurların bulunabileceğini ekledi.

Dardari, ayrıca önümüzdeki hafta ABD’de düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları sırasında Suriye konulu bir yuvarlak masa toplantısının gerçekleştirileceğini de belirtti. Bu toplantının, Suriye’nin kalkınmasına yönelik uluslararası desteğin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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