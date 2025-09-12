Suriye’ye Dönüşler Devam Ediyor

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın sona ermesinin ardından, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hızla devam ediyor. Savaşın bitmesinin ardından, 9 yıl aradan sonra Suriye’ye dönecek olan Lime Es Şaar ile Ahmed Nasır, Türkiye’de edindikleri güzel anılar için herkese minnettar olduklarını ifade ediyor.

GÜNDEME DAHİL OLAN SINIR GEÇİŞLERİ

Savaş sonrası, Türkiye’de bulunan Suriyeli vatandaşlar Suriye’ye dönüş yapmak için sınır kapılarına yöneliyor. Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda bu geçişlerin yoğunluğu sürüyor. İçişleri Bakanlığının aldığı kararla, Suriye ile kara sınır kapılarında Türk vatandaşlarının da pasaportla giriş-çıkış yapabilmesi, ziyaretçi sayısını artırdı. Bu durum, insanların ülkelerine ziyaretler yapmasına olanak sağlıyor.

VATANINI UNUTAMAYAN SURİYELİLER

Suriye’ye dönüş yapacak olan Lime Es Şaar, Türkiye’de geçirdiği zamanı övüyor: “Burada çocukluğumu yaşadığım için vatanım Türkiye oluyor ve Türkiye’ye her şey için çok teşekkür ederim.” 9 yıllık bir süre boyunca Türkiye’de yaşadığını dile getiren Lime, Suriye’ye gidişinin tatil ve akrabalarıyla buluşma amacı taşıdığını belirtiyor. “Büyüyünce doktor olmak istiyorum” diyor.

Ahmed Nasır da Türkiye’de geçirdiği 9 yıl boyunca çok güzel anılar biriktirdiğini vurguluyor: “Ben Suriyeliyim ve 6 yaşında Türkiye’ye geldim. Türkiye’de çok güzel bir ülke. Burada çok güzel günler yaşadık.” Eğitim hayatını burada tamamladığını dile getiren Nasır, kültürel ve sosyal bağlarının önemine dikkat çekiyor. Suriye’ye gidişinin kısa süreli bir ziyaret olacağını belirtirken, büyüyünce doktor olma hedefinin peşinden koşmaya devam edeceğini ifade ediyor.

