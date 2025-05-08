Suriye’ye Günlük 6 Milyon Metreküp Gaz

TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE DOĞAL GAZ GÖNDERİMİ BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin Suriye’ye günlük 6 milyon metreküp doğal gaz göndereceğini duyurdu. Bayraktar, katıldığı bir programda yıllık 2 milyar metreküp doğal gazın Suriye’de elektrik üretiminde kullanılacağını ifade etti.

DOĞAL GAZ BORU HATTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Bayraktar, doğal gaz boru hattıyla ilgili Suriye tarafında altyapı çalışmalarının başladığını ve doğal gazın Kilis üzerinden Halep’e iletileceğini belirtti. “Günlük 6 milyon metreküplük bu doğal gaz, Halep’teki doğal gaz santralinde elektrik üretmek üzere kullanılacak. Üç ay içerisinde akışa başlamayı hedefliyoruz” dedi. Ayrıca, “Çünkü doğal gaz hattımız Kilis’e kadar Suriye sınırına kadar gelmişti. Oradaki gaz santrallerinin bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Bayraktar, doğal gazın yanı sıra elektrik tedarikinde de çalışmaların başladığını hatırlattı. Türkiye ile Halep arasında yaklaşık 200 megavatlık elektrik tedarik edildiğini söyleyen Bayraktar, “Elektrik kapasitesiyle alakalı biz yurt dışı ile olan izin süreçlerini tamamladık. Şu andaki mevcut 200 megavatın üzerine 500 megavat ekleyerek yaklaşık 700-800 megavatlık bir elektrik ihracatına önümüzdeki aylarda inşallah ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DE NORMALLEŞME SÜRECİ ÖNCELİKLER ARASINDA

Bakan Bayraktar, Suriye’de hayatın normalleşmesinin Türkiye’nin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Suriye’nin 13 yıllık savaş sonrası altyapısının büyük zarar gördüğünü vurgulayan Bayraktar, “Suriye’nin yeni Enerji Bakanı ilk yurt dışı ziyaretini bize yaptı. İkili görüşmemizde Bakan Bey bana, ’10 bin megavatlık bir güce ihtiyacım var Suriye için ancak şu an 1700 megavat üretebiliyorum’ dedi” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Suriye’de herkesin kapısının önünde jeneratörlerin bulunduğunu, bu durumu mobil şekilde elektrik üretmeye çalışmak olarak değerlendirdi. “Dolayısıyla bu anlamda bizim yapacağımız katkı önemli” diyen Bayraktar, Suriye’nin petrol, gaz ve maden kaynaklarının hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı.