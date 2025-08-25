Suriye’ye Yaptırımların Kaldırılması İstendi

SURİYE’YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İSTENİYOR

Suriye-Amerikan Barış ve Refah İttifakı Örgütü (SAAPP), ABD Kongresi’ne yönelik bir çağrıda bulunarak Suriye’ye uygulanan yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep etti. Bu çağrının arkasında, Suriye halkının haklarını yeniden kazanması için bu adımın büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

AMERİKAN SURİYELİLERDEN BİRLİK MESAJI

Yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden iletilen mesajda, “Farklı eyaletlerden ve topluluklardan birleşen ABD’li Suriyelilerin, halkları adına özgürlük ve yaptırımlardan kurtuluş için tek bir sesle konuştukları ve bu yaptırımların Suriyelilerin haklarına ve geçimlerine zarar verdiği” vurgulandı. Bu durum, Suriyeli toplulukların birleşik bir şekilde taleplerini duyurma çabasını ortaya koyuyor.

Aynı açıklamada, “Suriye’nin yanında duran herkese minnettarlığımızı sunuyoruz. İş birliğinin, kamu yararı için çok şey gerçekleştirdiğini görüyoruz” ifadeleri yer aldı. SAAPP, Suriyeli ve ABD’li toplumlar arasında barış, refah ve kültürel anlayışı geliştirmeyi hedefleyen kar amacı gütmeyen bir örgüt olarak faaliyet göstermektedir.