Suriye’ye Yaptırımların Sebebi Yok

SURİYE CUMHURBAŞKANI YAPTIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine yönelik uygulanan yaptırımların sürmesi için hiçbir neden bulunmadığını ifade etti. Fransa’da bulunduğu sırada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya gelen Şara, buradaki görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL’LE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Şara, İsrail’in Suriye’ye yaptığı saldırılara değinerek, “Ara bulucularla bölgedeki durumun sakinleşmesi ve gerginliğin azaltılması için çabalar sürüyor. Böylece olaylar, her iki tarafın da kontrolünü kaybetmesine neden olacak bir noktaya gelmeden önce önlenebilir” dedi. Ayrıca, İsrail’in Suriye’ye müdahalelerinin düzensiz ve rastgele olduğunu söyledi. Şara, “İsrail, 1974 tarihli anlaşmayı ihlal etmiştir. Şam’a ulaşmamızdan itibaren, ilgili tüm taraflara Suriye’nin 1974 anlaşmasına bağlı olduğunu ve UNDOF güçlerinin mavi hatta geri dönmeleri gerektiğini bildirdik” şeklinde konuştu.

Şara, ayrıca Suriye hava sahasının ihlal edilmemesi ve bazı tesislerin bombalanmaması için İsrail ile ilişkisi olan ülkelerle iletişim kurarak baskı yapmaya çalıştıklarını aktardı. Beşar Esad rejimi döneminde Suriye’ye uygulanan yaptırımlara da vurgu yaparak, bu yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe bulunmadığını altını çizdi.