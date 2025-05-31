Suriye’ye Yardım, Ailelere Destek Sağlanıyor

YARDIM ORGANİZASYONLARI GIDA VE ZEKAT YARDIMLARI ULAŞTIRDI

Sadakataşı Derneği, Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde savaş mağduru 800 aileye gıda ve zekat yardımlarını ulaştırdı. Derneğin Başkanı Kemal Özdal, 2011 yılından bu yana Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK ÇALIŞMALARI

Özdal, dernek olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara dair şu bilgileri paylaştı: “Kalıcı konut projeleri, briket ev inşası, ramazan ve kurban organizasyonları, eğitimde okul açılışları, cami inşası, yetim ailelerin desteklenmesi ve mülteci kamplarında sağlık alanlarında birçok projeyi hayata geçirdik. Suriye’nin özgürleşmesi sonrasında Hama, Humus, Şam ve Halep gibi şehirlerde düzenli bir şekilde insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kurban Bayramı’nın öncesinde Arbin kırsalında savaş mağduru ailelere destek sağlıyoruz.”

SURİYE HALKINA DESTEK VURGUSU

Şam Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin, Türkiye’nin her zaman Suriye halkının yanında olacağını belirtti. Savaşın ve yıkımın zorluklarına dikkat çeken Şahin, “O günler artık geride kaldı. Türkiye olarak hep Suriye halkının yanında olduk. Şimdi buraya erişimimiz daha kolay ve rahat. Sadakataşı Derneği bu bağlamda Suriyeli ihtiyaç sahiplerine zekat yardımlarını ulaştırıyor. Topladıkları bağışları doğrudan halka iletiyorlar.” dedi. Türkiye’nin iyi günlerde ve kötü günlerde de Suriye halkının yanında duracağını vurgulayan Şahin, “Suriye halkının bu zor günleri geride bırakacağına inanıyoruz. Suriye, müreffeh ve istikrarlı bir ülke olarak varlığını sürdürecek.” şeklinde sözlerini tamamladı.