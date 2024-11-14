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Dünya

“Suriye’ye Yönelik İsrail Hava Saldırısı”

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İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze ve Lübnan’ın ardından yeni bir hedef olarak Suriye’nin başkenti Şam’ı belirledi. Bu kapsamda İsrail, Şam’da bulunan Mazzeh ve Qudssaya bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR

Yapılan saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor. İsrail ordusu, bu saldırıyı gerçekleştirirken Filistin İslami Cihat örgütüne ait birçok bina ve komuta merkezini hedef aldığını belirtiyor. Ayrıca Suriye Savunma Bakanlığı, saldırının işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

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