Suriye Yeni Banknotlar Aşamalı Tedavüle Giriyor

SURİYE MERKEZ BANKASI YENİ BANKNOTLARI DUYURDU

Suriye Merkez Bankası, yeni banknotların aşamalı bir şekilde tedavüle gireceğini duyurdu. Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni para birimlerinin “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta” basılacağını belirtti. Husariyye, bu uygulamanın ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük finansal işlemlerin kolaylaştırılması için önemli bir teknik ve düzenleyici adım olduğunu ifade etti.

İlk aşamada, yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürüleceğini vurgulayan Husariyye, bu süreçte mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini söyledi. Husariyye, ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirileceğini, üçüncü aşamada ise bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu adım, ülkenin ekonomik yapısına olumlu bir katkı sağlamayı hedefliyor.