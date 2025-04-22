Suriye, Yeni Bir Geleceği Birlikte Kuracak

SYRIA’YI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Suriye’nin Doha Büyükelçiliği Misyon Şefi Bilal Muhammed Turkiyye, Türkiye’nin her zaman yanlarında durduğunu belirtip, “Yeni bir Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bilal Turkiyye, Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından gerçekleşen gelişmelerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Suriye devriminin sabırla bugüne ulaştığını dile getiren Bilal Turkiyye, “Bu özgürlük tüm Suriye’ye mübarek olsun” dedi. Yeni dönemde Suriye halkının çeşitli zorluklarla yüzleştiğini vurgulayarak, “Suriye’nin yeniden imarı, devlet müesseselerinin yeniden tesis edilmesi ve mültecilerin güvenle ülkelerine dönebilmesi için kapsamlı bir çaba gerekiyor. Ancak halkımızın bu zorlukların üstesinden gelebilecek bilgi, birikim ve kararlılığa sahip olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ

Türk asıllı olan Bilal Turkiyye, Türkiye’nin Suriye devrimine sağladığı desteği de öne çıkardı. Turkiyye, “Türkiye, devrimin yaşandığı ilk günden beri özgürlük isteyen Suriye halkının yanında yer aldı. Türkiye ile 900 kilometreden fazla ortak sınırımızın yanı sıra derin tarihsel bağlarımız da var. Özellikle Türk gençleri manevi olarak her zaman yanımızda oldular. Suriye’nin Esad zulmünden kurtulmasında en az bizim kadar sevindiklerini gördüm. Türkiye, biz Suriyelilere hem kapılarını açtı hem de uluslararası alanda yanımızda oldu” dedi. Ayrıca Türkiye’nin hala 4 milyona yakın Suriyeliyi misafir ettiğini hatırlatan Bilal Turkiyye, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda bölgesel tehditlere karşı beraber hareket edebileceğini, “Türkiye hem siyasi hem de askeri olarak NATO üyesi olan önemli bir ülke. Türk ve Suriye halkı kardeştir. Bu kardeşlik bağı, Suriye’nin yeniden yapılanmasında bizleri motive eden en önemli etkenlerden biri oldu” sözleriyle ifade etti.

TARİHİ ANLAR YAŞADIK

Buna ek olarak, Esed rejiminin devrilmesine yönelik duygularını paylaşan Bilal Turkiyye, “Bu zaferin geldiği anlarda gözlerimize inanamadık. Yaşadığımız sevinç ve heyecan tarif edilemezdi. 14 yıl boyunca her gün bugünün hayaliyle yaşadık. Devrimin başarıya ulaşmasıyla birlikte çevremizden tebrikler almaya başladık. Gerçekten tarihi günlerdi” dedi. Bilal Turkiyye, “Elhamdülillah, devrim güzel bir şekilde başarıya ulaştı. Şimdi önümüzde yeni bir Suriye’yi birlikte kurma sorumluluğu var. Ekonomi, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda önümüzde engeller var. Hepimiz el ele vererek bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Yeni Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.