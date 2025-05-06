Suriye, Yeni Yönetimle Yeniden Yapılanıyor

BEŞAR ESAD REJİMİ SONRASI YENİ YÖNETİM

Suriye’de Beşar Esad rejimi sona erdiği dönemde, özgürlüğe kavuşan Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, gece saatlerinde boş bir basketbol sahasında şut atarken görüntülendi. Başkent Şam’da yapılan seyircisiz bu basketbol maçı, gündeme damga vurdu.

KRİTİK GEÇİŞ DÖNEMİ

Beşar Esad rejiminin sona ermesinden sonra Suriye, tarihinin en kritik geçiş dönemlerinden birine girmiş durumda. Yeni yönetim, ülkeyi iç savaşın yıkıcı etkilerinden çıkararak demokratik ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, yeniden yapılanma süreci siyasi, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla detaylı bir şekilde yürütülüyor. Yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki geçiş yönetimi, kapsayıcı bir anayasa süreci başlatmış durumda.

ANAYASA VE SEÇİM HAZIRLIKLARI

Yeni anayasa taslağının hazırlanmasının yanı sıra bu sürecin halkın görüşüne açılması planlanıyor. Geçici hükümet, muhalif grupları ve sivil toplumu bu sürece dahil etme çabaları yürütüyor. Ayrıca, adil, şeffaf ve uluslararası gözetime açık bir seçimin zeminini oluşturmak için seçim hazırlıkları sürüyor. Savaşın yıktığı şehirlerin yeniden inşası ve altyapının restorasyonu için hem yerel hem uluslararası iş birliği arayışları öne çıkıyor.

YENİDEN İNŞA PROJELERİ VE YARDIMLAR

Şam, Halep ve Humus gibi önemli şehirlerde yeniden inşa projeleri başlatıldı. Uluslararası yardımlar ve kalkınma fonları konusunda Birleşmiş Milletler ile görüşmeler devam ediyor. Enerji ve ulaşım altyapısı, öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ancak, Batı ülkeleri ile Körfez ülkeleri arasında bu yardımların siyasi koşullara bağlanması, tartışmalara neden olabiliyor.