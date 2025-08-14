Suriye’yle Hatay Yangını Yayladağı’nda

SURİYE’DE BAŞLAYAN YANGIN YAYLADAĞI’NA SIÇRADI

Suriye’nin Kesep bölgesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, Hatay’ın Yayladağı ilçesine ulaştı. Yangın, Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında, Lazkiye’nin Kesep bölgesinde saat 15.30 sularında başladı.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

Yayladağı Sınır Kapısı’na yakın bölgede çıkan alevler, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan halkı endişelendirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangın, Türkiye’ye geçiş yaptı. Kent merkezinden de net bir şekilde görülebilen alevlerle ilgili olarak, ilgili ekipler yangına müdahale ediyor.