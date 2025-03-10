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Suriyede PKK/YPG ile Anlaşma Sağlandı

ANLAŞMA VE TARAFLAR

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ve PKK/YPG elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

İMZALANAN MADDELER

Anlaşmanın içeriği, PKK/YPG’nin silah bırakması ve silahlarının devlet kurumlarına devredilmesi üzerine odaklanıyor. Taraflar, bu süreçte işbirliği yaparak, güvenlik ve istikrarın sağlanması hedefini güdüyor. İmzalanan anlaşma toplamda 8 madde içeriyor ve bu maddeler, taraflar arasındaki işbirliğinin temellerini atmayı amaçlıyor.

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