Suriye’den çekilme süreci başladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararı uygulamaya konuldu.

ABD’nin başını çektiği uluslararası koalisyon, “Suriye’den planlı çekilme sürecinin başladığını” ilan etti. Koalisyon sözcüsü, Suriye’den çekilme takvimi, yeri ya da askerlerin hareketliliğiyle ilgili bilgi paylaşımında bulunulmayacağını da söyledi.

Suriye’deki DAEŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü albay Sean Ryan, Suriye’den gönüllü olarak çekilme sürecinin başladığını söyledi.

Ryan, “Operasyonun güvenliği nedeniyle çekilme takvimi, yeri ve askerlerin hareketliliğiyle ilgili bilgi paylaşımı yapılmayacak” dedi.

TRT