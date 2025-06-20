Suriyeli Aile, Ülkesine Dönüş Yapacak

SURİYELİ AİLENİN DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI

Kilis’te son on yıldır ikamet eden Suriyeli bir aile, çocukları Ahmet’in eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından Suriye’ye dönüş planlarına başladı. Esat rejiminin sona ermesiyle, Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri hız kazanıyor. Kilis’te yaşayan Ahmet Ramazan Yahya, karnesini aldıktan sonra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla vedalaşma işlemlerine yöneldi.

EĞİTİM YILI BİTENE KADAR BEKLEME

Oğlunun karne sevincini yaşaması için geri dönüş kararını eğitim dönemi sonuna kadar ertelediklerini belirten baba Ramazan Yahya, “Uzun bir bekleyiş oldu ama artık karnesini aldık, ülkeme dönme zamanı geldi” açıklamasında bulundu. Baba Yahya, “Rejim sona erdiğinde dönmeyi düşündüm ama oğlumun eğitimini tamamlamasını ve karne heyecanını yaşamasını istedim. Şimdi 5. sınıfa geçti ve artık ülkemize dönme zamanı geldi” şeklinde görüş bildirdi.

TÜRKİYE’YE ŞÜKRANLARINI SUNDU

Yahya, yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de yaşadıklarını ifade ederek, “Türk milletine çok teşekkür ederim. Burada hiçbir sorun yaşamadım. Gümrükte çalıştım, çok güzel günlerim geçti. Türkiye Cumhuriyeti’ne minnettarım” dedi. Ahmet Ramazan Yahya ise, “Karnemi almayı bekliyordum. Artık 5. sınıfa geçtim ve Suriye’ye döneceğim. Türkiye’de Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Bursa’yı gezdim. Burada çok Türk arkadaşım vardı. Onları bırakacağım için üzgünüm. Birlikte ders çalıştık, çok güzel zamanlar geçirdik. Notlarım da çok iyi. Artık ülkeme dönüyorum” diye ekledi.