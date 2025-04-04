Suriyeli Mülteciler Ülkelerine Dönmeye Devam Ediyor

SURİYELİ MÜLTECİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteciler, Ramazan Bayramı’nın ardından memleketlerine dönmeye devam ediyor. Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüş yolculuğu sürüyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan geçerek ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye’de geçirdikleri süre zarfındaki anıların ardından tekrar memleketlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANILDI

Kayseri’den dönen Abdulrauf Alnajjar, “Çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Kayseri’de birçok Türk arkadaşım oldu, hepsi kardeşim, ağabeylerim gibi. Ülkeme dönerken duygusal anlar yaşandı. Ben ülkeme dönerken ağlayan Türk arkadaşlarım oldu. Hepsini çok seviyorum, onlardan ayrılacağım için hüzünlüyüm ama ülkeme döneceğim için mutluyum” diye belirtti.

ÜLKEME DÖNMEK MUTLULUK VERİYOR

Memleketine dönüşün sevincini yaşayan Cemal Kırıt ise “Türkiye’de çok güzel yıllarım geçti. Burada okula gittim, eğitim aldım, terzilik yaptım ve birçok arkadaş edindim. Hepsi çok iyi insanlardı. Türkiye’de İstanbul, İzmir ve birçok yeri gezdim. Şimdi yıllar sonra ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türk milletine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.