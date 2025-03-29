Suriyeli Mültecilerin Bayram Öncesi Ülkeye Dönüşü

SURİYELİ MÜLTECİLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

Türkiye’de bulunan Suriyeli mülteciler, bayram öncesi vatanlarına dönüş yapmaya devam ediyor. Eşyalarıyla birlikte dönüş yolculuğuna çıkan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda büyük bir kalabalık oluşturdu. Suriye’de süren iç savaşın sona ermesinin ardından, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler memleketlerine geri dönme fırsatı yakalıyor. Ramazan’ın son gününde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na ulaşan birçok Suriyeli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bayramı ülkelerinde kutlamak için yola çıkmanın heyecanını yaşıyor. Kendi topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşayan mülteciler, Türkiye’de geçirdikleri yılların kendileri için değerli olduğunu ifade ederek, burada gördükleri destek ve misafirperverlik için minnet duyduklarını belirtiyor.

TÜRKİYE’DE GÜZEL GÜNLER GEÇİRDİK

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda dönüş hazırlığı yapan mültecilerden biri olan Ahmet Abdrobdo, Türkiye’de 10 yıldır yaşadığını ve bu süre zarfında yaşadıklarını anlattı. Abdrobdo, “Gaziantep’ten geldim, Türkiye’de geçirdiğim zaman çok güzeldi. Türkiye çok güzel bir ülke, insanları yardımsever ve iyi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Savaş bitti ve bugün ülkeme dönüyorum. Türk vatandaşlarını çok seviyorum” diyerek duygularını paylaştı. Yanlarında getirdikleri eşyalarla birlikte dönüş yolculuklarına başlayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki yoğunluklarıyla dikkati çekiyor.