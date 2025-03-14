Suriyeli Mültecilerin Ülkesine Dönüş Sevinci

DÖNÜŞ YOLCULUĞU HIZLANIYOR

Suriye’de Esad rejiminin çökmesiyle Türkiye’de yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşü Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan devam ediyor. Ramazan ayının manevi atmosferinin etkisiyle, vatanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Suriyeliler, Türkiye’de geçirdikleri yıllar hakkında duygularını dile getirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyor. Bursa’da yaklaşık 10 yıldır yaşayan Suriyeli Suphi Haji, “Ramazan Bayramı’nı vatanımda geçireceğim için çok mutlu ve heyecanlıyım” ifadesini kullanıyor. Haji, Türkiye’de geçirdiği yılların çok iyi geçtiğine dikkat çekerek, “Burada hiçbir sorun yaşamadım, çok güzel yıllarım geçti. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” diyor. Aynı zamanda, Türk halkının gösterdiği anlayışı da unutmuyor; “Türkiye’nin misafirperverliğini hiçbir zaman unutmayacağım” şeklinde konuşuyor.

RAMAZAN AYINDA VATANA DÖNMEK

Suriyeli Ali, benzer duygularla ülkesine geri döndüğünü belirtiyor. “Mübarek aylardayız ve Ramazan ayında ülkeme dönmek beni çok mutlu etti. Ramazan Bayramı’na çok az kaldı, bu da beni heyecanlandırdı. Gaziantep’te çok güzel yıllarım geçti. Şimdi Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan geçerek Suriye’ye gideceğim. Bize kapılarını açan Türk halkına teşekkür ediyorum” diyor. Türkiye’de geçirdiği yılların unutulmaz hatıralar ile dolu olduğunu ifade eden Ali, Türkiye’nin kendisine sadece güvenli bir barınma imkanı sunmakla kalmadığını, aynı zamanda huzurlu bir yaşam sürdüğünü de vurguluyor. “Türk halkının sıcaklığı ve misafirperverliği, zor zamanlarda bana umut verdi” şeklinde ekliyor.

İNSANLIK ÖNEMLİ

Ülkesine dönüş yolculuğuna çıkarken Türkiye’nin sağladığı fırsatlar ve hoşgörünün her zaman hatırlanacağına dikkat çeken Ali, “Suriye’de artık daha güvenli bir ortamda, barış içinde yaşamayı diliyoruz. Burada gördüğümüz sıcak karşılama ve yardımseverlik, bizleri daha güçlü kıldı” ifadelerini kullanıyor. Suriyeli Al Numan ise Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’na İzmir’den geldiğini belirterek, Türkiye’de birçok dostluk kurduğunu ve insanlığın her şeyden önemli olduğunu vurguluyor. “Sen iyi olursan, Türk ya da Arap fark etmez. Önemli olan insanlık” diyor Al Numan. “Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Suriyelilere yardım ettiği için teşekkür ediyorum” ifadeleriyle Türkiye’ye duyduğu minnettar duygusunu dile getiriyor.