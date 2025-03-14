Suriyeli Pilot Raghid Al-Tatarı Ödül Aldı

GEÇMİŞİNIZ EMMAK DİRENİŞİ

Hafız Esad’ın 1982 yılında “Hama’yı bombala” emrine uymayan Suriyeli savaş pilotu Raghid Al-Tatarı, 43 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldı. Tatarı, “43 sene boyunca hapiste kaldım. Çıktığım için çok sevinçliyim ama şu an Suriye’de yaşanan olaylardan ötürü sevincim yarım kaldı” açıklamasında bulundu. Eski Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad’ın emirlerine karşı gelen Tatarı, 43 yıl boyunca tutuklu kaldığı Sednaya Hapishanesi’nden çıktı.

ÖDÜL TÖRENİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

Raghid Al-Tatarı, Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri kapsamında Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü. Törende yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tatarı, “Buraya geldim, burada bu ödülü aldım. Suriye için üzülüyorum ama aynı zamanda şunu da hissediyorum: Ben buraya davet edildim. Demek ki Suriye’deki olaylara önem veren kişiler ve toplumlar var. Bu beni çok gururlandırdı” dedi.

Tatarı, devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Bu sadece Suriye’ye şahsi bir bakış açısı değil. Tüm İslam alemine ve ümmete olan bakış açısını yansıtıyor. O yüzden Müslümanlara karşı durumların giderek ilerleyeceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı. Suriye’nin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ve bu ödülün kendisine verilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirten Tatarı, “Suriyeliler mülteci olduklarını ifade ederken rahatsızlık duyuyorlardı. Suriye benim ülkem ve onunla gurur duyuyorum” diyerek duygularını dile getirdi.