Suriyeli Türkmenlerden Eş-Şara’ya Tam Destek

SURİYE TÜRKMEN DERNEKLERİ BİRLİĞİ’NİN BASIN TOPLANTISI

Suriye Türkmen Dernekleri Birliği, Suriye’nin başkenti Şam’da ilk basın toplantısını yaptı. Toplantıya Türkmen toplumunun tanınmış isimleri katıldı ve Türkmenlerin Suriye tarihindeki önemi ele alındı. Söz alan Suriye Türkmen Dernekleri Birliği Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci, Suriye’de Türkmenlere yönelik gerçekleştirilen suçların sorumlularının hesaba çekilmesi gerektiğini ifade etti. Cevizci, konuşmasına Suriye Devlet Başkanlığı’na yeni getirilen Ahmed eş-Şara’yı tebrik ederek başladı ve Türkmenlerin Suriye’deki tarihsel varlıklarına dikkat çekti: “Türkmenler uzun yıllardır Suriye’de yaşıyor ve bu süre zarfında geleneklerini, kültürlerini ve dillerini koruyarak ülkenin bir parçası oldular.”

TÜRKMENLERİN ÜLKENİN BİRLİĞİ İÇİN GÖSTERDİĞİ ÇABALAR

Cevizci, Türkmenlerin Suriye halkının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerken, “Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Türkmenler, ülkenin birliği için canlarını feda ettiler” dedi. Hayatını kaybeden Türkmenleri anarak, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin yeni yönetime tam destek verdiğini belirten Cevizci, “Yeni liderimizin attığı olumlu adımları destekliyoruz ve Türkmenlerin rolünü güçlendirmek için çaba göstereceğiz” diye ekledi. Cevizci, tarih boyunca Türkmenlerin maruz kaldığı baskılara da değindi: “Türkmenler, kimliklerini değiştirme ve demografik yapıyı bozmaya yönelik ciddi baskılarla karşılaştı.” Fakat, bu zorlamalara karşı direneceklerini vurgulayan Cevizci, “Türkmen toplumunun birliğini korumak için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Türkmenleri ortak çıkarlar doğrultusunda birlik olmaya çağıran Cevizci, “Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hepimiz için faydalı olacağız” şeklinde konuştu. Son olarak, Türkmenlerin Suriye toplumundaki katkılarına dikkat çeken Cevizci, “Türkmenler, Suriye’nin istikrarı için her zaman destek verdiler ve bundan sonra da ülkenin birliğini güçlendirmek için tam sorumluluk alacaklardır” dedi.