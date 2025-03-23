Suriyeliler, Araçlarını Satıp Ülkelerine Dönüyor

HATAY’DA SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI SATIYOR

Hatay’da yaşayan ve ülkelerine dönmeyi düşünen Suriyeliler, araçlarını satmak için araba pazarına gelmeye devam ediyor. Araçlarını piyasanın altında satmaya karar veren Suriyeliler, Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde yaşama heyecanı taşıyor. Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle Türkiye’de yaşayan muhacirler ülkelerine dönmeye başlamıştı. Hatay’da uzun yıllardır yaşayan Suriyeliler, Antakya ilçesinde Pazar günü kurulan araba pazarında araçlarını satışa sunuyor. Ramazan Bayramı’nı kendi topraklarında geçirmek isteyen bu Suriyeliler, araçlarını hızlı bir şekilde satmak için fiyatlarını düşürüyor.

“Arabayı 135 BİN TL’YE ALDIM, ŞU ANDA 80 BİN TL’YE SATIYORUM”

Araba pazarında üç haftadır bulunan Halit Mebas, aracını satma çabası içindedir. “Suriye’den Türkiye’ye 2013 yılında geldim. Burada inşaat, kaynak gibi her işi yapıyorum. Burada arabamı satıyorum. Arabamı sattıktan sonra Suriye’ye gideceğim. Bu bayramdan sonra gideceğim. Arabamı 70 bin TL ila 80 bin TL arasında satıyorum. Arabayı 135 bin TL’ye aldım ve 80 bin TL’ye satıyorum. Araba pazarına 3 haftadır geliyorum ama müşteri az var,” diyor.

“BURADA KALMAK İSTEMİYORUZ, BAYRAMDA ZİYARETE GİTMEK İSTİYORUZ”

Araç satışına gelen bireylerden Muhammed Sabbah, “Suriye’deki savaştan kaçıp 2012 yılında Türkiye’ye geldim. Hatay’da 12 yıldır yaşıyorum. Araba pazarına geldik ve arabayı satmaya çalışıyoruz. Benim 2 arabam olduğu için birini satmak istiyorum. Burada kalmak istemiyoruz. Bayram da geldi. Temelli gitmek istemiyoruz ama bayramda ziyaret için gitmek istiyoruz. Ziyarete gitmek için izin yok. Burada şirketimiz ve işimiz var. Bu yüzden ziyaret için gitmek istiyoruz. Suriyeliler arabalarını satıp ülkelerine geri dönmek istiyorlar. Bayramda temelli gitmek istiyorlar. Araba piyasası çok düşük gidiyor. Benim arabamın değeri de yaklaşık 1 milyon civarındadır. Şimdi ise 900 bin TL’ye satarım,” şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

“120 BİN TL’YE ALDIĞIM ARABAMI YARI FİYATINA SATIP ŞAM’A GİDECEĞİM”

Daha önce 120 bin TL’ye satın aldığı aracını yarı fiyatına satmayı planladığını dile getiren Ahmet Hamour, “Ben Suriye’den 7 yıl önce geldim. Serbest çalışıyorum ve kaynakçılık da yapıyorum. Arabayı sattıktan hemen sonra ülkeme döneceğim. Arabayı satınca beklemeden gideceğim. Arabayı 120 bin TL’ye aldım şimdi ise yarı fiyatına satıyorum. Şam’a gideceğim. Ülkemde savaş bittiği içinde geri döneceğim,” diyerek hedeflerini açıklıyor.

– HATAY