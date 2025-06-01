Suriyeliler, Bayram İçin Ülkelerine Dönüyor

SURİYELİLERİN BAYRAM SEVİNCİ

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmış insanlar, Kurban Bayramı’nı hasret kaldıkları ülkelerinde geçirmek için Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturmaya başladılar. 2011 yılından bu yana Suriye’deki savaşın etkisiyle Türkiye’de yaşamaya başlayan birçok Suriyeli, yıllar sonra ülkelerine dönüş yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Suriye’deki Baas rejiminin 8 Aralık’ta sona ermesinin ardından, yıllardır ülkelerine özlem duyan Suriyeliler dönüş yapmaya başladılar ve bu süreçte Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kalabalıklar oluştu.

DÖNÜŞÜ KUTLUYORLAR

Ülkelerine dönüş yapanlardan Mahmut Karzu, “2015 yılında Türkiye’ye geldik ve 10 yıldır burada yaşıyoruz. Şu an bayram sevinciyle ülkemize dönüyoruz ailecek” diyerek duygularını paylaştı. 8 yaşında Türkiye’ye gelerek burada büyüdüğünü belirten Karzu, “Türk milletini seviyorum, Allah sizlerden razı olsun. Bizlere hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa helali hoş olsun” ifadelerini kullandı. Yıllar boyunca Türkiye’de edindiği dostların kaybından dolayı üzüntü duyduğunu aktaran Karzu, Türkiye’nin kendisi için ana vatanı haline geldiğini vurguladı.

MİSAFİRPERVERLİĞE TEŞEKKÜR

Fehmi Alamo da Türkiye’deki misafirperverlik için teşekkürlerini iletti. 2015 yılında Türkiye’ye gelmiş olan Alamo, “Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyorum. Ülkeme dönmek çok iyi bir his, anlatamayacak kadar güzel,” dedi. Humus’a dönmeyi planlayan Alamo, burada ailesinin tamamının bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin güzelliğinden bahseden Alamo, “Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim, Türkiye’yi asla unutmayacağım” diyerek duygularını ifade etti. Kurban Bayramı nedeniyle yaşanan bu dönüşlerin, Suriyeliler için yeniden bir başlangıç anlamı taşıdığı görülüyor.