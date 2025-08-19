Suriyeliler Gönüllü Olarak Dönüş Yapıyor

SURIYELİLERİN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR

İç savaşın sona ermesiyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas yönetiminin yıkılmasının ardından ülkelerine gönüllü dönüşü devam ediyor. Adana’da geri dönmek isteyen Suriyeliler, Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi’ne başvuruda bulunuyor. Valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları kapsamında, merkezde gerekli işlemleri tamamlanan Suriyeliler, otobüslerle sınır kapılarına yönlendiriliyor. Bu kapsamda, Adana’da gerekli işlemleri tamamlayan 691 Suriyeli, otobüslerle sınır kapılarına gönderildi.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞ HACMİ ARTIYOR

Suriyelilerden Ammar Rezzuk (35), 14 yıldır Adana’da yaşadığını ve kendi vatanını çok özlediğini dile getirdi. Türk halkına gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Rezzuk, “Yıllardır bizi ağırladınız, hizmette kusur etmediniz, bunun için çok teşekkür ederiz. Şu an savaş bittiği için artık vatanımıza dönmek istiyoruz. Artık yeter, biz de vatanımızı özledik. Bu yüzden gönüllü geri dönüş yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Diğer bir Suriyeli Muhammed El Selami (34) ise ülkesine dönüş yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. El Selami, “10 yıldır burada yaşıyoruz. Çok üzgünüz, ama inşallah daha sonra misafir olarak yine buraya geliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim.” sözlerini kullandı.