Suriyeliler Ramazan Öncesi Ülkeye Dönüyor

SURİYELİLERDE YURDA DÖNÜŞ YOĞUNLAŞIYOR

Suriye’deki çatışmaların sona ermesiyle, Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmenler, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan memleketlerine dönüş yapmaya başladı. Ramazan Bayramı öncesinde artan yoğunluğun, özellikle nakliyeciler tarafından daha fazla hissedildiği belirtildi. Suriyeli nakliyeciler, yolcuları güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştırdıktan sonra, kendilerinin de Kurban Bayramı’na kadar Suriye’ye döneceklerini aktardı.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ DÖNÜŞLER HIZLANIYOR

Savaşın sona ermesi, Türkiye’deki Suriyelilerin ülkelerine dönüş sürecini hızlandırdı. Nakliyecilerin, öncelikle vatandaşları Suriye’ye ulaştırmayı planladığı ve sonrasında kendilerinin de dönüş yapacağı ifade ediliyor. Nakliye alanında çalışan Suriyeli İsa Geyari, “Allah’ın izniyle önce Suriyelileri toplayıp göndereceğiz. Daha sonra tüm Suriyeli nakliyeciler olarak bizler de araçlarımızla birlikte ülkemize döneceğiz.” dedi.

MINNETARLIK DİLE GETİRİLİYOR

Geyari, Türkiye’ye duyduğu minnettarlığı vurgulayarak, “Bize Türkiye’den başka kimse böyle sahip çıkmadı. Ne Müslüman devletler ne de Arap ülkeleri Türkiye kadar ilgilenmedi. Allah Türk milletinden ve devletinden razı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

HUZUR İÇİNDE DÖNÜYORLAR

Suriye vatandaşı Ahmet Cebu, Türkiye’de 2013 yılından beri ikamet ettiğini belirtip, “Şimdi savaş bitti, çok şükür elhamdülillah. Suriye’deki evim sağlam, hiçbir zarar görmemiş. Eskiden savaş vardı ama artık huzur var. Vatanıma dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Türk milletine minnettarım.” diyerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.