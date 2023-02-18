Suriyeliler sınırda kuyruk oldu

Ankara’nın yaptığı açıklama sonrası Cilvegözü Sınır Kapısı’na koşan Suriyeliler uzun kuyruklar oluştu.

Ankara’nın, depremden etkilenen Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki koruma statülerini kaybetmeden geçici olarak ülkelerine dönmelerine izin vermesinin ardından, iki ülke arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluştu.

Kararın açıklanmasının ertesi günü yaklaşık 1.795 Suriyelinin Türkiye’den bu ülkeye geçtiği bildirildi. Karar, depremden zarar gören bölgelerde ikamet eden Türk geçici koruma kartı sahiplerinin, seyahat izni almak zorunda kalmadan Suriye’ye geçmelerine izin veriyor. Normalde, koruma statüsüne sahip bir Suriyeli izinsiz olarak ülkesine geçerse, Türk makamlarınca sığınmacı statüsünden feragat etmiş sayılıyor ve kendisinden koruma kartını teslim etmesi isteniyordu. Ancak son kararla, deprem bölgesinde ikamet eden Suriyelilere Türk makamlarından seyahat izni almadan 3 ila 6 ay arasında ülkeyi terk etme izni verdi. Birleşmiş Milletler’e göre, Türkiye’de depremin etkilediği 11 kentte 1,74 milyon Suriyeli göçmen yaşıyor. Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan şimdiye kadar depremde hayatını kaybeden 1.528 Suriyelinin cenazesinin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.