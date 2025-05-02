Suriyeliler Ülkelerine Dönüyor, Kilis’ten

SURİYELİLERİN GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİ HIZLANIYOR

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan memleketleri Suriye’ye geri dönüyor. Suriye’deki Esad rejiminin sona ermesi ile birlikte, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri hızlanıyor. İstanbul, Gaziantep, Elazığ, Bursa ve daha birçok şehirden gelen mülteciler, Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan çıkış işlemlerini tamamlayarak yanlarında getirdikleri eşyalarla ülkelerine geçiş yapıyor.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİN HİKAYELERİ

İstanbul’dan kendi ülkesine dönen Bilal Vatfe, Türkiye’de geçirdiği zamanı değerlendirdiği sırada, “Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim. Türkiye güzel bir ülke, 11 yıl boyunca lokumcunun yanında çalıştım. Artık ülkeme dönüyorum ama Türkiye benim ikinci vatanım” ifadelerini kullandı.

Elazığ’dan gelen Ali El Muhammed, 6 yaşında Türkiye’ye geldiğini ve 11 yıl boyunca burada yaşadığını aktararak, “İmam Hatip Lisesi okudum, Türk arkadaşlarım oldu, hem çalıştım hem eğitim aldım. Türkiye’de zamanım çok güzel geçti. Şimdi Şam’a dönüyorum. Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ HAYATINDAN ANILAR

Gaziantep’ten gelen Ahmet Nami, 2013 yılından beri Türkiye’de yaşadığını belirtti ve “12 yıldır buradayım, ailem var ve onları geçindirmek için çalıştım. Türkiye çok güzel, Türk milletine ve Erdoğan’a teşekkür ederim.” diyerek düşüncelerini aktardı.

Bursa’dan gelen marangoz Ammar Şlhwe ise 10 yıl boyunca Türkiye’de yaşadığını ve burada mesleğini sürdürdüğünü dile getirerek, “Türk milleti çok yardımcı oldu. Allah razı olsun. Burada ekmek kazandık, gezdik, dostluklar kurduk. Şimdi Halep’e dönüyorum ve çok mutluyum” diye ekledi.