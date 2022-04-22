Suriyelilere bayram izni verilmeyecek

Bu bayramda Suriyelilere izin verilmeyeceği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı’nda Suriye’ye dönmek isteyen sığınmacılara izin verilmeyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Soylu, bayramda Suriye’ye dönmek isteyen sığınmacılarla ilgili, “Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilemeyecek” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

Yaklaşık 4 bayramdır pandemi nedeniyle bayram gidişini durdurmuştuk. Gidip orada kalanlar, hayatın akışını görünce kaldılar. Valilerimize de bayram izni verilmeyecek dedik. Bayramda güvenli bölgelere gidenlerin yüzde 60’ı kaldı. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilemeyecek