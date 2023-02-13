‘Suriyelilere kapı açıldı’ iddiasına yanıt!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Suriyelilere kapı açıldı” iddiasına yönelik konuştu. Çavuşoğlu, ”PKK/YPG’nin kontrol ettiği yerlerde kapılar açılmıyor. İki açık kapı tek yönlü çalışıyor.” diyerek iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları;

“Bize karşı olanlar olabilir, eleştiri de doğaldıe ancak halkı provoke etmek için yanlış bilgileri yaymak iyi niyetli bir yaklaşım değil. Bu konu tamamen depremle ilgili. Suriye’yi de etkiledi. Uluslararası topluma teşekkür ederiz. Bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor. BM insani yardımları yıllardır gümrük kapısından geçer.

Uluslararası topluma ve BM’ye sınır kapılarından geçebileceğini söyledik. Olay bundan ibaret. PKK/YPG’nin bulunduğu bölgeleri açtığımız ya da Suriyeli akını olduğu doğru değildir. Bize sorsunlar, biz doğru bilgiyi veririz. Bu kapıların açık olması tamamen insani yardımların ulaşması içindir. Yalan bilgileri yaymak iyi niyet değildir”