Suriyelilerin Dönüşü Araç Fiyatlarını Etkiliyor

ARAÇ SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Hatay’da yaşayan ve ülkelerine dönmeyi planlayan Suriyeliler, yeni bir yaşam inşa edebilmek için araçlarını piyasanın altında satmaya yöneliyorlar. Reyhanlı’da galericilik yapan Yahya Anbus, Suriyelilerin ülkelerine dönüşü ile birlikte araç fiyatlarında ortalama 50 bin TL ile 70 bin TL arasında bir azalma yaşandığını söylüyor. 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla ülkelerine geri dönmeyi sürdürüyor. Dönüş hazırlığındaki Suriyeliler, ev ve araçlarını satmaya başladı; evlerini yeniden inşa etmek için araçlarını normal değerinin 50 bin TL ile 100 bin TL altında satıyorlar.

ARAÇ PİYASASINDAKİ ETKİLERİ

Galerici Yahya Anbus, “Suriye’ye gidecek insanlar, araçlarını satıp bir an önce ülkelerine dönmek istiyorlar” diyor. Kendisi, Suriyeli muhacirlerin araçlarını değerinden aşağıya satarak ülkelerine döndüğünü belirtiyor. Anbus, “Bu nedenle 200 bin TL aracı 150 bin TL’ye, 300 bin TL aracı 250 bin TL’ye satmaya çalışıyorlar. Savaş başlamadan önceki dönemlerde ayda 8 ila 9 araç satabiliyorduk, şimdi ise 3 ya da 4 araç satabiliyoruz. Araç piyasasında 50 bin TL ile 70 bin TL arasında bir azalma var. Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte pazar da yeniden hareketlenecek” şeklinde konuşuyor.

GERİ DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Ülkelerine dönmek üzere normal değeri 625 bin TL olan aracını 500 bin TL’ye sattığını aktaran Hasan El Fariz, “Beşar Esad rejiminin düşmesiyle Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Buradaki evlerimizi ve araçlarımızı satıp hemen gitmek için 100 bin TL aşağıya satıyoruz” diyor. Hasan, araçlarını satıp elde ettikleri parayla Suriye’de evlerini tamir ettiklerini ifade ediyor. “2012 yılında Suriye’den ayrıldım. O zamanlar hava saldırıları fazlaydı. Türkiye’ye sığınmıştık. Türkiye’nin duruşu bizim için çok güzeldi, bizlere karşı yanlarında durdular. Ben 13 yıldır buradayım ve bize karşı bir yanlışlık olmadı. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk milletine teşekkür ederim” diyor.