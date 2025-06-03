Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü Arttı

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Suriye’deki Esad rejiminin sona ermesiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri artarak devam ediyor. İç savaş döneminde dünyanın dört bir yanına iltica eden Suriyeliler, sıfırdan kurdukları yaşamları geride bırakarak ata topraklarına geri dönmeye çalışıyor. Bu çerçevede, Türkiye’ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine gönüllü dönüş işlemlerine düzenli olarak devam ediyor.

GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK ARTTI

Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli aileler, temelli dönüş için Gönüllü Geri Gönderme Birimi’nde gerekli işlemlerini yaptırıyor. Buradaki süreç tamamlandıktan sonra tekrar ülkelerine dönen Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde bu sınır kapısında kayda değer bir yoğunluk oluşturuyor. Suriyelilerden 25 yaşındaki Ahmet İsmail, 7 yıl önce savaş nedeniyle vatanını terk ederek Türkiye’ye sığındığını belirtiyor. “Artık savaş bitti, evime dönüyorum” diyen İsmail, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’nı ülkemde geçireceğim için mutluyum” şeklinde ifade ediyor.

ÜLKELERİNE DÖNME KARARINI ALANLAR MUTLU

Savaşın bitmesiyle geri dönmeye karar veren 19 yaşındaki Ekrem Ömer, Kurban Bayramı’nı ülkesinde ailesiyle birlikte geçirecek olmanın heyecanını yaşıyor. “TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM” diyen 23 yaşındaki Zeyit Elcubeydi ise, savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınmış. Huzurun sağlandığını belirten Elcubeydi, Kurban Bayramı öncesinde ülkesine dönmeye karar verdiğini ifade ederek, “Ailemi 4 yıldır görmüyorum, onlarla buluşacağım ve bayramda ülkemde olacağım için çok mutluyum. Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum” diye konuşuyor.