Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Artıyor

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ HIZLANIYOR

Suriye’deki Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, Suriyeliler ülkelerine dönüşlerini sürdürüyor. İç savaş döneminde birçok yere iltica eden Suriyeliler, sıfırdan kurdukları yaşamları geride bırakarak ata topraklarına geri dönüyor. Bu bağlamda, Türkiye’ye sığınan Suriyeliler de ülkelerine gönüllü dönüş yapmaya devam ediyor.

KİLİS’TE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’na gelen Suriyeli aileler, temelli ülkelerine dönmek için Gönüllü Geri Gönderme Birimi’nde gerekli geçiş işlemlerini yapıyor. Bu işlemlerin ardından ülkelerine dönen Suriyeliler, Kurban Bayramı öncesinde sınır kapısında yoğunluk oluşturuyor. 25 yaşındaki Ahmet İsmail, 7 yıl önce savaş nedeniyle ülkesini terk ederek Türkiye’ye sığındığını belirtiyor. “Artık savaş bitti, evime dönüyorum” diyen İsmail, Türkiye’deki süre zarfında aklının hep ülkesinde olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’nı ülkemde geçireceğim için mutluyum” şeklinde konuştu.

BAYRAMDA ÜLKESİNDE OLACAKLAR

Savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar veren 19 yaşındaki Ekrem Ömer ise, Kurban Bayramı’nı ailesiyle birlikte geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. “Türk halkına teşekkür ediyorum” diyen Suriyeli 23 yaşındaki Zeyit Elcubeydi, savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındığını ve huzurun sağlanmasıyla Kurban Bayramı öncesinde ülkesine dönmeye karar verdiğini belirtiyor. Aynı zamanda, “Ailemi 4 yıldır görmüyorum, onlarla buluşacağım ve bayramda ülkemde olacağım için çok mutluyum” diye ekliyor.