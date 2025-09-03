Surrey’de Parti Fiaskosu Yaşandı

EĞLENCEYİ FACİAYA DÖNÜŞTÜREN OLAY

İngiltere’nin Surrey bölgesinde gerçekleştirilen bir iş partisinde, eğlence beklenmedik bir şekilde bir kazaya yol açtı. 33 yaşında olan ring kızı Lorna Joyce, patronunun evinin çatısından havuza atlamaya çalışırken ciddi şekilde yaralandı. Bir müddet şarap içtikten sonra havuza atlayan Lorna, dördüncü denemesinde “gösteriş” yapmak amacıyla çatıya çıktı. Şişme bir yunus da alarak yüksekten atladı, fakat bu atlayış planladığı gibi gitmedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ OLAYI KAYDETTİ

Atlayış anları kameralara da yansıdı. Görüntülerde Lorna’nın çatının ucuna gelerek yunusa binip kendini boşluğa bıraktığı görülüyor. Fakat suya çarpan şişme yunus, büyük bir basınç oluşturup Lorna’nın yüzünden darbe almasına neden oldu. Yüzeye çıktığında kan gören genç kadın, dudak içinin yırtıldığını fark etti. Daha önce de benzer bir yüz yaralanması geçirmiş olan Lorna, dudak dolgularına zarar verdiğini düşünüp panikledi. Kısa sürede yüzü şişmeye başlayan Lorna, “fil adam gibi” göründüğünü ifade etti.

Annesi tarafından hastaneye götürülen Lorna’nın herhangi bir kırığı olmadı, sadece yüzünde ciddi şişlik ve morluklar tespit edildi. Olayı anlatan Lorna, “Önce normal şekilde atlıyordum, herkes denemeye başladı. Sonra işleri abarttım, elimde şarap kadehiyle, kolumda yunusla çatıya çıktım. Eğlenmek istedim ama en kötü fikrim buydu. Çarpmanın şiddetiyle kafamı betona vurmuş gibiydim” dedi. Yüzünden kanlar aktığını görünce ciddi bir şok yaşadığını belirten Lorna, “Dişlerimi kaybetmediğim için şanslıyım. Dudaklarım, burnum, dilimden kan aktı ama kırık çıkık yoktu” diye ekledi.

DERS ÇIKARDI

Parti sonrası günlerce yüzünün şiş kaldığını anlatan ring kızı, bu olaydan önemli bir ders çıkardığını söyledi. “Bir dahaki sefere böyle aptalca bir şey yapmadan önce iki kez düşüneceğim. Görünüşüm hakkında endişeliydim çünkü yüzümün normale dönmesi için çok çaba göstermiştim. Ama çok şanslıydım, daha kötü olabilirdi” dedi.