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Sürsürü Mahalle Muhtarı Yaralandı

OLAYIN YERİ VE MAĞDURUN DURUMU

Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde, muhtar Hacı Mehmet Özdemir silahlı bir saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay, Sürsürü Mahallesi muhtarlığında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenmeyen bir şahıs, muhtarlık ofisinde oturan Hacı Mehmet Özdemir’i, bilinmeyen bir sebepten dolayı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

SALDA EŞİKTA OLDUĞU AN

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte, çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Bacağından yaralanan muhtar Özdemir, olay yerinde ilk müdahaleden sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

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