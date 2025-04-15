Suruç Narı Budama Çalışmaları Başladı

SURUÇ NARINDA BUDAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İlkbaharla birlikte Suruç Ovası’nda nar bahçelerinde yoğun bir çalışma başlıyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen tek nar çeşidi olan Suruç narı, yeni sezon için budama işlemlerine girdi. Budama sırasında 3-4 ana dal bırakılarak, ağaçtaki enerji meyveye yönlendirilmekte. Bu işlem narların daha büyük ve sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlıyor. Budama süreci yaklaşık bir ay sürerken, kesilen dallar ise kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.

BUDAMA İŞLEMİNİN ÖNEMİ

Budama çalışmaları yapan nar üreticisi İbrahim Akkuş, “Yeni çıkan filizleri kesiyoruz. Bunları kesmemizdeki amaç ağacın daha güzel ve düzenli olmasıdır. Bu sayede narlar daha büyük ve kaliteli oluyor” diye ifade ediyor. Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe ise, “Her yıl bahar ayının gelmesiyle beraber yeni yetişen sürgünler kesiliyor. Böylece narlar daha kaliteli ve daha büyük oluyor” şeklinde açıklamalarda bulunuyor.

2015 yılında Suruç Ovası’nın sulama sistemleriyle buluşmasıyla birlikte Suruç narının üretimi önemli ölçüde artmıştır. Yıllık yaklaşık 300 bin ton üretimiyle bu özel nar çeşidi, sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kilosu yaklaşık 25 TL’den satılan Suruç narı, bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. AB tarafından tescillenmiş 21 üründen biri olan ve bu listede tek nar türü olma özelliği taşıyan Suruç narı, hem ekonomik değeri hem de kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Hasat zamanı büyük bir heyecanla beklenen Suruç narı, her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası alıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.