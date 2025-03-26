Suruç’ta Çiftçilerden Sulama Ücretine Tepki

ÇİFTÇİLER SULAMA ÜCRETLERİNE TEPKİ GÖSTERİYOR

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çiftçiler, 2025 yılına ait sulama ücretlerine karşı protesto amacıyla Toplu Gündeş Sulama Birliği önünde toplandı. Belirlenen yeni sulama ücretlerinin yüksekliği nedeniyle, çiftçiler mısır için 2.175 TL, pamuk için 2.900 TL ve hububat için ise 1.160 TL olmak üzere toplamda üretimin zorlaşmasına dikkat çekti. “Suruç Çiftçisi Öldü” yazılı bir tabutu taşıyarak tepkilerini somut bir şekilde ifade eden çiftçilere, çeşitli meslek odaları ve ziraat mühendisleri de destek verdi.

EYLEMLERİ ENGELLENDİ

Tabutu yaklaşık 2 kilometre taşıyarak Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü önüne bırakmayı amaçlayan çiftçiler, çevik kuvvetin müdahalesiyle karşılaştı. İzin verilmemesi üzerine, çiftçi temsilcilerinden oluşan bir grup, tabutu DSİ önüne götürerek seslerini duyurmaya çalıştı. Eylem sonrasında grup, protestolarına son verdi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden yüksek sulama ücretleri konusunda yetkililerden destek bekleyen çiftçiler, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Çiftçiler, yetkililerin duruma duyarsız kalmamasını ve gereken destekleri sunmasını istiyor.