Suruç’ta Çocuk Boğuldu, Soruşturma Başlatıldı

TRAFİK KAZASI SONRASI BOĞULMA OLAYI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, tarım suyu tahliye kanalına düşen bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Karadut Mahallesi civarında gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen, 13 yaşında olduğu tahmin edilen bir çocuk, mahalledeki tahliye kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa süre içinde gözden kayboldu.

EQUİPLER OLAY YERİNDE

Olayı gören çevredekilerin hızlıca yaptığı ihbar sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaninda dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına dahil oldu. Kanal çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve ekipler kaybolan çocuğu bulmak amacıyla yoğun çaba sarf etti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dalgıç polis ekiplerinin tahliye kanalında gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.