Suruç’ta Define Arayan 4 Zanlı Yakalandı

DEFINELERİ BULMAK İÇİN KAZI YAPIYORLARDI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, define bulmak amacıyla kazı yapan dört kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define arayan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANMA ANI

Yapılan operasyonda, define arayan E.Ş., M.Ş., Z.D. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Çevredeki incelemelerde ise iki adet dedektör, iki adet kürek, iki adet kazma, iki adet kablo ve bir adet define arama tarama malzemesi ele geçirildi.