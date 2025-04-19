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Suruç’ta Gölet Çocuk Kayboldu, Öldü

ŞANLIURFA’DA TRAJİK OLAY

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yüzmek amacıyla bir gölete giren bir çocuk, ne yazık ki hayatını kaybetti. Kırsal Karadut Mahallesi’nde bulunan sulama göletine giren Suriye uyruklu 13 yaşındaki Muhammed Reşo, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ İNCELİYOR

Olayın ardından, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Dalgıçların yoğun çalışmaları sonucu göletten çıkarılan çocuğun, maalesef hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Muhammed Reşo’nun cenazesi, detaylı bir otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu üzücü olay, bölgedeki halkı derinden etkiledi.

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